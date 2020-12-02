يحيى زكي: بدء عمل محطة تداول السيارات بميناء شرق بورسعيد يناير المقبل

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تصوير- محمود بكار

كتب- شيماء حفظي ومنال المصري:

قال يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن محطة دحرجة "رورو" في ميناء شرق بورسعيد هي أول محطة مخصصة لتداول السيارات في مصر، ومن المقرر بدء العمل بها يناير المقبل.

وأضاف زكي، خلال مؤتمر قمة مصر الاقتصادية اليوم الأربعاء، أن هذا المشروع يضم تحالفا من مجموعة من الشركات العالمية، وحصل المشروع على موافقة مجلس الوزراء، ومجلس النواب.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، في الأول من نوفمبر الماضي، على قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة نهائيا على مشروع قانون منح امتياز إنشاء وتشغيل إعادة تسليم محطة دحرجة (رورو) بنظام الـB.O.T فى ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويتكون التحالف الذي سيقوم بإنشاء هذا المشروع من ثلاث شركات عالمية هو: بولورية أفريقيا لوجيستكس (الفرنسية)، ونيبون يوسن كايشا (اليابانية)، وتويوتا تسوشو (اليابانية).

وخلال مؤتمر اليوم، ذكر زكي أنه يجري العمل حاليًا على تطوير ميناء العريش، والذي يأتي كجزء من خطة تطوير سيناء، وسيصبح مركزا لوجيستيا محوريا خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتبنى استراتيجية تستهدف خلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية وبحرية، وتوطين الصناعات ذات الأولوية بغرض إحلال الواردات، واعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة، هذا إلى جانب تهيئة البنية التحتية للموانئ والمناطق الصناعية بما يتوافق وأعلى المعايير العالمية.

وأوضح زكي أنه من ضمن استراتيجية المنطقة إعادة الهيكلة الإدارية للوصول إلى منظومة الشباك الواحد وتسهيل الإجراءات على كافة المستثمرين وتوفير خدمات مختلفة، وتحسين البيئة التشريعية للمنطقة.