معيط: نتوقع عدم تحصيل 150 مليار جنيه من إيرادات الدولة بسبب كورونا

كتبت-شيماء حفظي:

قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة وضعت خطة لضخ أموال في يد الناس لتزيد قوتها الشرائية بداية من العام المالي الجاري بحزمة تقربيًا 130 مليار جنيه.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي اليوم السبت أن أزمة كورونا تسببت في تعطيل هذه الخطة خاصة في ظل التوقعات بأن 150 مليار جنيه من إيرادات الموازنة لن يتم تحصيلها.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات فعلية من هذه الخطة مثل رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي وحل أزمة المعاشات وغيرها.

وأضاف أن معدلات النمو هي أزمة الدين وهي أيضا الحل، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى زيادة الصادرات لتغطية الدين الخارجي.

وأوضح الوزير أن كل المشروعات سواء الكهرباء أو السكك الحديد أو توفير فرص العمل وتحسين معيشة الأفراد تتطلب تمويلات.

وأوضح "التمويل مصدرين أما تمويل حقيقي أو اقتراض.. والاعتماد على الإيرادات الحقيقية مثل الرسوم والضرائب وهذه تتم وفقا لقدرة تحمل المجتمع".

وقال الوزير إن النمو سيحل المشكلة لأنه ونحن نحقق نموًا حتى وإن كنا نقترض فالعالم ينظر لمعدل النمو وهذا ما دعمنا أمام العالم في أزمة كورونا.

"مهما كان حجم الدين فهذا الدين يتخدم بإيرادات والإيرادات تأتي من النمو.. النمو يجعلني اقترض لا تمكن من العمل ويعطيني إيراد أسدد بها" بحسب الوزير.