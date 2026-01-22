إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والبيض والذهب

كتب : آية محمد

01:57 م 22/01/2026

خريطة الأسعار اليوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والأسمنت، والسكر، خلال تعاملات اليوم الخميس 22-1-2026، بينما ارتفعت أسعار الليمون، والسمك البلطي، والفول، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس بالأسواق

ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

ارتفاع الفول والدقيق والمكرونة وانخفاض السكر اليوم الخميس بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الخميس

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

خريطة الأسعار انخفاض الدواجن البيض الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حقيقة "فيديو شيرين عبدالوهاب المؤلم في المستشفى"- تحقق محتوى
زووم

حقيقة "فيديو شيرين عبدالوهاب المؤلم في المستشفى"- تحقق محتوى
احذر.. خطر خفي في مبردات المياه يهدد صحتك
نصائح طبية

احذر.. خطر خفي في مبردات المياه يهدد صحتك
جولدمان ساكس يرفع توقعاته لسعر الذهب بنهاية 2026 إلى 5400 دولار للأوقية
اقتصاد

جولدمان ساكس يرفع توقعاته لسعر الذهب بنهاية 2026 إلى 5400 دولار للأوقية
تحرك برلماني بشأن التعنت في تعيين المدرسين العاملين بالهيئة العامة لتعليم
أخبار مصر

تحرك برلماني بشأن التعنت في تعيين المدرسين العاملين بالهيئة العامة لتعليم
"حققنا إنجازا كبيرا ولم نخطئ أمام السنغال".. حسام حسن يطلق تصريحات قوية
رياضة محلية

"حققنا إنجازا كبيرا ولم نخطئ أمام السنغال".. حسام حسن يطلق تصريحات قوية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر