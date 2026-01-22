انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والأسمنت، والسكر، خلال تعاملات اليوم الخميس 22-1-2026، بينما ارتفعت أسعار الليمون، والسمك البلطي، والفول، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

