بـ5 جنيهات فقط.. كتب الأزبكية تخطف الأنظار في اليوم الأول لمعرض الكتاب

كتب : أحمد الجندي

02:36 م 22/01/2026

جناح سور الأزبكية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

شهد جناح سور الأزبكية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا منذ الساعات الأولى لانطلاق المعرض، وسط دهشة الزوار من أسعار الكتب المعروضة التي تبدأ من 5 جنيهات فقط.

وقال محمد أنور، صاحب مكتبة أنور بسوق الأزبكية وأحد العارضين بالجناح، إن الإقبال في اليوم الأول كان كثيفًا ولافتًا، موضحًا أن الكثير من الزوار يُفاجأون بانخفاض الأسعار.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المكتبة توفر كتبًا بأسعار تبدأ من 5 جنيهات، مرورًا بـ10 و25 جنيهًا، ما يتيح للجميع فرصة اقتناء الكتب مهما كانت ميزانيتهم.

وأشار أنور إلى أن المعروضات تشمل كتبًا في الدين والتاريخ وغيرها من المجالات ذات القيمة الثقافية، مؤكدًا أن الهدف من هذه الأسعار الرمزية هو إتاحة المعرفة لأكبر عدد ممكن من القرّاء وتشجيع الجميع على شراء الكتب والعودة للقراءة.

