رئيس شركة صروح: طفرة منتظرة في مبيعات العقارات بالعاصمة الإدارية في 2021

القاهرة- مصراوي:

توقع هاني البنداري رئيس مجلس إدارة شركة صروح للتطوير والاستثمار العقاري، أن يشهد العام المقبل 2021 مزيدا من الاستقرار والنمو في السوق العقاري المصري، مع طفرة في معدلات البيع بالمشروعات العقارية التي يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مع اقتراب الانتهاء من الأعمال الإنشائية للحي الحكومي، والبدء في مرحلة التسكين المبدئي مطلع العام الجديد، بحسب بيان اليوم الأربعاء.

وقال البنداري في تصريحات على هامش وضع حجر الأساس لمشروع "سيتاديل" بالعقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة إنه من المنتظر أن يشهد العام الجديد زيادة في أسعار الوحدات تتراوح ما بين 10% إلى 15%، نظرا لمعدلات الطلب المتوقعة لتعويض قرارات الشراء المؤجلة من العام الماضي.

وأضاف أن الفترة الحالية هي التوقيت المثالي لاتخاذ قرار الشراء، خاصة الباحثين عن فرص استثمارية حقيقية.

وأشار إلى أن "التجارب والخبرات السابقة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الاستثمار العقاري كان وسيظل هو الأكثر استقرارا وربحية".

وقال البنداري إن مشروع "سيتاديل" بتكلفة استثمارية نحو مليار جنيه ويقع على مساحة بنائية تصل إلى 22 ألف متر مربع، وينفذ على مدار 3 سنوات تبدأ في نهاية 2020.

وأضاف أن المشروع يقع في قلب العاصمة الإدارية، بحي المال والأعمال، ويطل مباشرة على الحديقة الرئاسية ويبعد 50 مترا فقط من منطقة الوزارات ونحو 150 مترا من البنك المركزي وأقل من 100 متر من مبنى البورصة الجديد وهي أول منطقة سيتم افتتاحها العام القادم في العاصمة الإدارية.

وأشار إلى أن المشروع يتكون من مبنيين ويلبي احتياجات الأفراد والشركات المحلية والعالمية الباحثة عن مقر لها بالقرب من الحي الحكومي.

وأضاف أن كل مبنى في المشروع يتكون من دور أرضي و 7 أدوار عليا، وتم تخصيص الدور الأرضي والأول منها للوحدات التجارية المختلفة كالمحال والمطاعم والكافيهات، بمساحات تتراوح من 80 إلى 250 مترًا، وباقي الأدوار تم تقسيمها بين الوحدات الإدارية والعيادات، بمساحات تبدأ من 40 إلى 60 مترًا مربعًا قابلة للدمج، كما يتيح المشروع للعملاء فرصة تملك نصف دور أو دور بالكامل.

يذكر أن شركة صروح للتطوير والاستثمار العقاري، تأسست في مارس 2018 من خلال مجموعة من رواد الأعمال من مصر، والخليج، وتمتلك محفظة أراض تبلغ 320 ألف متر مربع بالعاصمة الإدارية، بحسب بيان اليوم.