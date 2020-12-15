النعيم: 4.3 مليار جنيه أرباحًا محتجزة للمصرية للاتصالات لدى فودافون بنهاية سبتمبر 2020

كتب- علاء حجاج:

قدر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات قيمة الأرباح المحتجزة للشركة المصرية للاتصالات لدى شركة فودافون بقيمة 275 مليون دولار أي ما يوازي 4.3 مليار جنيه، وذلك بنهاية الربع الثالث من 2020، وفقًا لتقرير لبنك استثمار النعيم اليوم الثلاثاء.

وبحسب بنك النعيم فإن الأرباح المحتجزة لدى فودافون يمكن أن تمثل أداة جيدة لتوفير السيولة المالية في حال توزيع أرباح استثنائية بقيمة 2.5 جنيه/ السهم أو عائد 20%.

ويرى التقرير البحثي لنعيم أن احتمال قيام فودافون بتوزيع الأرباح يعتمد على استثماراتها الجديدة، بما في ذلك خطط شراء الترددات الجديدة "40 ميجا هرتز" من الطيف الترددي 2600 ميجا هرتز الشهر الماضي مقابل 540 مليون دولار.

وكانت شركة فودافون حصلت على 40 ميجا هرتز ترددات جديدة من جهاز تنظيم الاتصالات مقابل 540 مليون دولار على أن تسدد 50% منهم فور استلام الترددات والـ 50% الأخرى على قسطين إحداهما بعد عام من استلام الترددات والقسط الآخر بعد عام من سداد القسط الأول.

ويتوقع التقرير أن تنفق فودافون نحو 1.5 مليار جنيه لشراء معدات جديدة لاستخدام الترددات الجديدة التي حصلت عليها، وهو الأمر الذي قد يؤثر على توزيع الأرباح بسبب النفقات الرأسمالية الكبيرة المتوقعة.