صاحب شركة "رنين" ينفي القبض عليه

كتبت- نرمين إبراهيم:

قال مدحت موسى صاحب سلسلة محلات رنين، لمصراوي، اليوم الاثنين، إنه يزاول مهام عمله من مقر الشركة الرئيسي بمنطقة الهرم، نافيا ما تردد حول القبض عليه.

وأضاف :"لا أعرف سبب هذه الشائعات والهدف منها، والتي ربما يكون ورائها بعض المنافسين".

وكانت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أنباء عن القبض على مالك شركة رنين بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة.

وقدمت الشركة بلاغا في مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية ضد الصفحات التي نشرت هذه الشائعات، وفقا لما قاله موسى.

وأكد موسى أن رنين مؤخرا تتبنى وتساهم مع الدولة في المبادرات الخيرية، حرصا على دور مجتمع المال والأعمال في المشاركة الوطنية لتخفيف العبء على كاهل الحكومة، مشيرا إلى أن الشركة لم تتخلى عن عامل واحد ولم تخفض رواتبهم في ظل أزمة كورونا.

وشركة رنين أسست في 1998 وهي تقدم احتياجات البيت وتجهيز العرائس من أجهزة كهربائية وأدوات منزلية ومفروشات وهدايا للمنزل، ولديها عدد كبير من الفروع.