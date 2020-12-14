أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

صاحب شركة "رنين" ينفي القبض عليه

04:06 م الإثنين 14 ديسمبر 2020
صاحب شركة "رنين" ينفي القبض عليه

مدحت موسى صاحب سلسلة محلات رنين

كتبت- نرمين إبراهيم:

قال مدحت موسى صاحب سلسلة محلات رنين، لمصراوي، اليوم الاثنين، إنه يزاول مهام عمله من مقر الشركة الرئيسي بمنطقة الهرم، نافيا ما تردد حول القبض عليه.

وأضاف :"لا أعرف سبب هذه الشائعات والهدف منها، والتي ربما يكون ورائها بعض المنافسين".

وكانت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أنباء عن القبض على مالك شركة رنين بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة.

وقدمت الشركة بلاغا في مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية ضد الصفحات التي نشرت هذه الشائعات، وفقا لما قاله موسى.

وأكد موسى أن رنين مؤخرا تتبنى وتساهم مع الدولة في المبادرات الخيرية، حرصا على دور مجتمع المال والأعمال في المشاركة الوطنية لتخفيف العبء على كاهل الحكومة، مشيرا إلى أن الشركة لم تتخلى عن عامل واحد ولم تخفض رواتبهم في ظل أزمة كورونا.

وشركة رنين أسست في 1998 وهي تقدم احتياجات البيت وتجهيز العرائس من أجهزة كهربائية وأدوات منزلية ومفروشات وهدايا للمنزل، ولديها عدد كبير من الفروع.

مدحت موسى محلات رنين منطقة الهرم

الخبر التالى:

البترول تشدد على شركات القطاع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 121575

    عدد المصابين

  • 104875

    عدد المتعافين

  • 6920

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 72373955

    عدد المصابين

  • 50712760

    عدد المتعافين

  • 1615812

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:غزيرة.. بيان جديد من الأرصاد بشأن تفاصيل موجة الأمطار المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا