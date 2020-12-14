دراسة لفيسبوك: نمو المبيعات الرقمية للشركات الصغيرة بمصر ودول عربية بسبب كورونا

كتب- علاء حجاج:

أظهر تقرير حديث لشركة فيسبوك أن المبيعات الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة في كل مصر والسعودية والإمارات ارتفعت في الفترة الأخيرة مقارنة بما كانت عليه قبل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار التقرير إلى أن 47% من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الإمارات، و37% في السعودية، و38% في مصر أفادت بأن 25% أو أكثر من مبيعاتها تمت رقمياً خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح أن ذلك يأتي مقارنة بما كانت عليه أرقام المبيعات الرقمية قبل جائحة "كوفيد-19"، حيث كانت 30% في الإمارات، و19% في السعودية، و15% في مصر، مما يفيد بأن هذه الأرقام قد زادت في الواقع.

وذكر التقرير أن العديد من هذه الشركات عمل بشكل خلاق لإيجاد طرق جديدة للوصول إلى العملاء، مما زاد من نسبة المبيعات التي قاموا بها رقمياً خلال انتشار الوباء.

ونشر فيسبوك هذه الدراسة، بالشراكة مع البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الإصدار السادس من "تقرير الوضع العالمي لقطاع الشركات والأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة"، وهو الأخير في دراسة استقصائية موسعة شملت أصحاب الشركات والأعمال الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم أجريت في عام 2020.

ونُشرت الدراسة في 7 ديسمبر، بينما أجريت الدفعة الأخيرة من السلسلة الاستقصائية بين 23 و31 أكتوبر، وتستند إلى مسح شَمِل أكثر من 25 ألف من الملاك والمديرين والموظفين في الشركات في حوالي 50 دولة ومنطقة بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر.

وكشف تقرير لشركة فيسبوك عن مدى تأثير فيروس كورونا المستجد، أن عددا كبيرا من الشركات الصغيرة مغلقة والأغلبية لا تزال تبلغ عن انخفاض معدلات المبيعات والتوظيف، حتى مع أن الاقتصاد ككل يظهر علامات التحسن.

وفي مؤشر نسبة الشركات النشطة على فيسبوك، أظهر التقرير بلوغ هذه النسبة 83% في الإمارات، و88% في السعودية، و79% في مصر.

كما أظهرت نتائج المسح أن 56% من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة على فيسبوك في الإمارات، و38% في السعودية، و61% في مصر حققت مبيعات في الشهر الماضي بنسبة أقل من نفس الشهر من العام الماضي.

وحتى مع ظهور بوادر الانتعاش الاقتصادي العالمي، كانت الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة لا تزال تواجه عبء خفض عدد موظفيها في أكتوبر: 45% في الإمارات العربية المتحدة، و29% في المملكة العربية السعودية، و45% في مصر.

ويظهر الاستطلاع أنه على الرغم من كل شيء، فإن 72% في الإمارات، و58% في السعودية، و56% من الشركات في مصر لا تزال متفائلة بمستقبل أعمالها.

وأوضح التقرير أن الشركات الصغيرة والمتوسطة حذرة في توقعاتها الخاصة بالمستقبل، حيث تشير 37% من الشركات في الإمارات و26% في السعودية و28% في مصر إلى أنها تتوقع أن يكون التدفق النقدي تحدياً في الأشهر القليلة المقبلة.

وقال رامز شحادة، المدير التنفيذي لشركة فيسبوك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الشركات الصغيرة تلعب دورا حاسما بالنسبة لنمو وتطور الاقتصاد في العالم ما بعد جائحة فيروس كورونا.

وأضاف أن فيسبوك جعلت من أولوياتها تسهيل وصول الشركات إلى الأدوات التي تحتاجها لإدارة انتقالها إلى الفضاء الرقمي منذ الأيام الأولى للوباء.

وذكر شحادة أن أكثر من 200 مليون منصة فيسبوك وعائلتها من التطبيقات تستخدم كل شهر لإنشاء واجهات متاجر افتراضية والوصول إلى العملاء.

وأشار إلى أنه في آخر دراسة في سلسلة من ست دراسات لرصد أثر وباء كوفيد-19 على الشركات الصغيرة والمتوسطة، درس هذا التقرير النتائج والاتجاهات الرئيسية التي لوحظت في الأشهر الأخيرة في مجالات الحصول على التمويل، والمشاركة الرقمية، والاختلافات بين الجنسين، والأعمال متناهية الصغر.

وسعى التقرير إلى تحليل أكثر تفصيلا لكل من توفر وفعالية الدعم المالي، كما حلل توقعات أصحاب الشركات والأعمال الصغيرة والمتوسطة المستقبلية وتقييم الدعم الإضافي الذي قد يحتاجونه، بحسب شحادة.