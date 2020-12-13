أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي أيمن يونس أسعار الذهب نبيل فاروق مرتضى منصور فيروس كورونا انتخابات النواب الطقس سد النهضة اشتراطات البناء والتراخيص البحث عن أكثم

الرقابة المالية توافق على المقترح التفصيلي لتقسيم شركة الحديد والصلب

12:53 م الأحد 13 ديسمبر 2020
الرقابة المالية توافق على المقترح التفصيلي لتقسيم شركة الحديد والصلب

الحديد والصلب

كتبت-شيماء حفظي:

وافقت هيئة الرقابة المالية على المقترح التفصيلي لتقسيم شركة الحديد والصلب المصرية، بحسب بيان مرسل من الهيئة للبورصة المصرية اليوم الأحد.

وأوضحت الهيئة أنها وافقت على قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد 29 نوفمبر الماضي بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للحصول على موافقتها على مشروع التقسيم التفصيلي.

وكانت شركة الحديد والصلب، قالت في بيان للبورصة الاثنين الماضي، إن مجلس الإدارة وافق على اعتماد تقرير الإفصاح وفقا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بغرض دعوة الجمعية العامة غير العادية للموافقة على انقسام الشركة أفقيا وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة بالسير في إجراءات التقسيم، وإدخال أية تعديلات قد تراها الهيئة العامة للرقابة المالية على نموذج الإفصاح المقدم.

وفي أكتوبر الماضي وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة.

وتضمن قرار الجمعية، أن تشكل الشركة للجنة لإعداد التقييم بالقيمة الدفترية بمناسبة الانقسام إلى شركتين وما يخص كل منهما من أصول والتزامات.

ووفقًا لتقرير للجهاز المركزي للمحاسبات ارتفعت مديونيات الشركة، خلال العام المالي الماضي، بنحو 13% إلى 6 مليارات جنيه مقارنة بالعام المالي السابق.

وشركة الحديد والصلب المصرية، هي شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتعمل في إنتاج الحديد والصلب

شركة الحديد والصلب هيئة الرقابة المالية تقسيم الحديد والصلب البورصة

الخبر التالى:

تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 121089

    عدد المصابين

  • 104710

    عدد المتعافين

  • 6898

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 72049891

    عدد المصابين

  • 50440112

    عدد المتعافين

  • 1610468

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال موجة عدم استقرار الطقس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا