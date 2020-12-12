تقرير أمريكي: 250 مليون دولار صادرات مصر من العنب في 2020 وتوقعات بالزيادة

كتبت-ياسمين سليم:

توقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية أن ترتفع صادرات مصر من عنب المائدة بنسبة 13% خلال الموسم 2020-2021، مقارنة بالموسم السابق له.

وبحسب التقرير يتوقع أن تُصدر مصر 187.3 ألف طن في الموسم الجديد 2020-2021 وهي الفترة من أكتوبر2020 إلى سبتمبر 2021، بنسبة زيادة 13% عن الموسم السابق له.

ويعد عنب المائدة الطازج أحد أفضل منتجات الصادرات المصرية من حيث القيمة، ويتوقع أن تصل قيمة الصادرات في 2020 إلى 250 مليون دولار، وفقًا للتقرير.

وبلغ متوسط أسعار العنب في سوق التصدير 1700 دولار لنحو 1.1 طن.

وتعتبر المملكة المتحدة أكبر الدول المستقبلة للعنب المصري في عام 2019، بنسبة 23% من إجمالي صادرات مصر، كما أن هناك أسواق أخرى مهمة مثل هولندا وروسيا وألمانيا ويستحوذون على 21 و12 و6% على التوالي من إجمالي صادرات مصر.

وتعتبر دول الاتحاد الأوروبي المستورد الرئيسي للعنب المصري، وتطلع مصر إلى دخول أسواق جديدة مثل الأرجنتين ونيوزلندا، وفقًا للتقرير.

وتستورد مصر كميات قليلة من العنب ويتوقع أن تبلغ وارداتها 132.2 ألف طن في الموسم الجديد، وتستوردها عادة لسد الفجوة التي تحدث عندما لا يكون هناك إنتاجًا محليًا، وعادة ما يباع هذا العنب بسعر مرتفع جدًا في السلاسل التجارية الكبرى، بحسب التقرير.

ويبدأ موسم زراعة شتلات العنب في فبراير من كل عام، ويبدأ العنب في الإثمار في العام الثالث للزراعة.

ويبدأ موسم الحصاد المبكر للعنب في مصر في نهاية مايو إلى نهاية سبتمبر، بينما يبدأ موسم الحصاد المتأخر في نهاية يونيو إلى نهاية نوفمبر من كل عام.

ويعتبر عنب المائدة في المرتبة الثانية بعد الموالح من حيث كميات الإنتاج في مصر، وتنتشر زراعة العنب جغرافيًا من الإسكندرية في الشمال إلى أسوان في الجنوب، وتعتبر البحيرة والسادات هما أكبر منطقتين لإنتاج العنب في مصر.

وتمثل البحيرة حوالي 40% من إجمالي المساحة المزروعة للعنب في مصر و18% من إجمالي إنتاج.

ويتوقع التقرير أن يبلغ إنتاج مصر من العنب 1.56 مليون طن في الموسم الجديد، بنسبة ارتفاع 2.5% عن الموسم الماضي.

وقال التقرير إن الظروف الجوية الملائمة والتكنولوجيا الجديدة ونمو الطلب، تدفع إنتاج العنب للزيادة في مصر.