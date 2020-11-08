وزيرة التعاون الدولي تدلي بصوتها بانتخابات مجلس النواب بالتجمع الخامس
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كتب- مصطفى عيد:
أدلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بصوتها الانتخابي، في مقر لجنة فاطمة عنان بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وذلك في اليوم الثاني للتصويت بالداخل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020.
ودعت وزيرة التعاون الدولي إلى المشاركة في الانتخابات من أجل اكتمال البرلمان المصري بغرفتيه (الشيوخ والنواب)، للقيام بدوريهما في الحياة النيابية.
ويعد اليوم هو الثاني والأخير من اليومين المخصصين للتصويت بالداخل ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب والتي تضم 13 محافظة.
وتتضمن محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.
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