معيط يفوز بجائزة الكونجرس الأفروآسيوي للمساهمة الأكثر تميزا بقطاع التأمين

كتب- مصطفى عيد:

كرَّم "كونجرس التأمين الطبي والرعاية الصحية الأفروآسيوي" محمد معيط، وزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومنحه جائزة "المساهمة الفردية الأكثر تميزًا في قطاع التأمين" خلال عام 2020، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة إن التكريم جاء لإسهامات الوزير في صناعة التأمين والرعاية الصحية، وجهوده في تنفيذ التكليفات الرئاسية بتطوير خدمات الرعاية الصحية من خلال رئاسته الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل؛ النابعة من إيمانه بأهمية الاستراتيجية الرئاسية لبناء الإنسان المصري بمحوريها: الصحة، والتعليم؛ باعتبارها الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأعرب محمد معيط، عن سعادته بهذا التكريم الذي يستوجب توجيه الشكر لشركاء النجاح في انطلاق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل: اللجنة القومية للتأمين الصحي، ووزارة الصحة، وإيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومي فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، ووزارة المالية ومصالحها.

وكشف الوزير عن تطلعه إلى أن يكون قطاع التأمين أحد أهم مصادر الدخل القومي لمصر، مشيرا إلى العمل على تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بما يُحقق التكامل بين منظومة التأمين الصحي الشامل، وصناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية لضمان توفير خدمات صحية متنوعة للمستفيدين بجودة أفضل.

وشدد على أن قطاع التأمين الطبي شريك أصيل في جهود توفير الرعاية الصحية تحت مظلة نظام التأمين الصحي الشامل، الذي يسمح بمشاركة كل مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص وغيره، سواء المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات، شريطة استيفاء المتطلبات المقررة والحصول على ترخيص هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، وللمواطن حق اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية.

وأوضح الوزير أن التعديلات الجاري إعدادها على قانون التأمين الصحي الشامل سوف تتضمن آلية تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات الرعاية الصحية، سواء من خلال تقديم بعض الخدمات المكملة للخدمات الصحية التي تقدمها الدولة أو المشاركة في إدارة هذه المنظومة ببعض المحافظات.

وذكر أن كونجرس التأمين الطبي والرعاية الصحية الأفروآسيوي، يُعد فرصة لتبادل الخبرات في صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية والتعاون الفعَّال بين القطاعين الخاص والحكومي في منظومة التأمين الصحي الشامل.

من جانبه، أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أهمية "كونجرس التأمين الطبي والرعاية الصحية" باعتباره منصة جديدة لتبادل الخبرات بين جميع الأطراف المعنية ورواد هذه الصناعة، على النحو الذي يُسهم في دعم أنشطة التأمين الطبي والرعاية الصحية في المنطقة الأفروآسيوية.

وثمن توفيق فكرة المسابقة في تحفيز جميع العاملين في هذا القطاع الحيوي على بذل قصارى جهدهم لتطوير الأداء وتحقيق أعلى مستويات الجودة العالمية.

وقال عادل منير رئيس كونجرس التأمين الطبي والرعاية الصحية الأفروآسيوي، إنه تم منح محمد معيط جائزة "المساهمة الفردية الأكثر تميزًا في قطاع التأمين" خلال عام 2020؛ لبصماته الواضحة في صناعة التأمين والرعاية الصحية، التي تحظى بكل التقدير وتستحق الثناء والتكريم.

وأشار عادل إلى أهمية صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية في استقرار الأداء الاقتصادي للدول لا سيما في ظل أزمة كورونا وما تسببت فيه من خسائر اقتصادية تحمل قطاع التأمين وإعادة التأمين عبء تعويضها بجانب الحكومات.

وذكر أن الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين "FAIR" أنشأ كونجرس التأمين الطبي والرعاية الصحية لتطوير هذا القطاع المهم ومنتجاته من أجل العمل على انتشارها بشكل أوسع في دول أفريقيا وآسيا، لما له من أهمية مباشرة في الحفاظ على الصحة العامة للمجتمعات، كنظام تكاملي يهدف إلى توفير الرعاية الصحية لكل فئات المجتمع، ولتحفيز هذه الصناعة والعاملين بها ورفع روح المنافسة بينهم.

وتتضمن الشركات الفائزة في مسابقة الكونجرس الأفروآسيوي للتأمين الطبي والرعاية الصحية لهذا العام هي: شركة مصر لتأمينات الحياة بجائزة "تأمينات الحياة الأفضل"، وشركة "جي. آي. جي للتأمين- مصر" عن جائزة "التأمينات العامة الأفضل"، وشركة "وثاق للتأمين التكافلي- مصر" عن جائزة "التأمين التكافلي العام الأفضل".

كما تشمل الشركات الفائزة الشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلي عن جائزة "التأمين التكافلي العائلي الأفضل"، و"HDFC International Life and Re Company Limited" على جائزة "إعادة التأمين الأفضل"، وشركة "أكسا للتأمين- مصر" عن جائزة "منتج التأمين الصحي الفردي الأكثر ابتكارًا".

وتتضمن الشركات الفائزة أيضا شركة "ميتلايف لتأمينات الحياة- مصر" عن جائزة "منتج التأمين الصحي الجماعي الأكثر ابتكارًا"، وشركة "عناية مصر للرعاية الصحية" عن جائزة "إدارة برامج الرعاية الصحية الأفضل"، وشركة "فيوتشر للوساطة التأمينية" عن جائزة "الشركة ذات المبادرة التكنولوجية الأفضل"، وشركة "ويليس تاورز واتسن للوساطة التأمينية" عن جائزة "وسيط التأمين الأفضل".

وتشمل الشركات الفائزة كذلك مجموعة "بروكنت الشرق الأوسط" عن جائزة "مستشار التأمين الأفضل"، والمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي عن جائزة "مقدم الخدمة الأكثر ابتكارًا"، وشركة "ميدمارك للوساطة التأمينية" عن جائزة "مقدم خدمة العملاء الأفضل"، وشركة "رويال للتأمين" عن جائزة "المساهمة الجماعية الأكثر تميزًا".