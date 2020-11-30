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الإحصاء: الطلب على المطهرات يرفع نشاط الصناعات التحويلية 1.6% في سبتمبر

11:30 ص الإثنين 30 نوفمبر 2020
الإحصاء: الطلب على المطهرات يرفع نشاط الصناعات التحويلية 1.6% في سبتمبر

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

كتبت-ياسمين سليم:

ارتفع نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 1.6% خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أغسطس، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، اليوم الاثنين.

وبلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) بلغت 97.03 خلال سبتمبر 2020 (أولـي) مقابل 95.51 خلال أغسطس 2020 (نهائي).

وذكر بيان الإحصاء أن الجهاز حدث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل النشـاط الـصـنـاعـي (ISIC Rev.4) باستخدام الرقم القياسي الشهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013).

وقال الجهاز إن أنشطة صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية ارتفعت بنسبة 2.5% خلال سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أغسطس وذلك بسبب زيادة الطلب على المنظفات الصناعية والمطهرات.

كما زاد نشاط صناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج وأسمنت) خلال شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس بنسبة 9.5٪، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على الأسمنت تمهيدا لعودة قرار البناء.

وفي المقابل انخفض نشاط صناعة منتجات التبغ بنسبة 1.9% خلال سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس، وذلك بسبب انخفاض الإنتاج في بعض الشركات طبقا للإجراءات الاحترازية.

كما تراجع نشاط صناعة الملابس الجاهزة خلال سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس، بنسبة انخفاض 5.6%، وذلك بسبب ركود حالة السوق والاعتماد على تواجد المخزون.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المطهرات الصناعات التحويلية

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