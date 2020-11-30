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البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:28 ص الإثنين 30 نوفمبر 2020
البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة، 0.11% إلى مستوى 10997 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.18%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.13%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة 0.26% إلى مستوى 11009 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

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