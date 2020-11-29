تقرير أمريكي يتوقع تراجع إنتاج السكر في مصر إلى 2.8 مليون طن في الموسم الجديد

كتبت-ياسمين سليم:

خفضت وزارة الزراعة الأمريكية من توقعاتها لإنتاج مصر من السكر في الموسم 2020 2021، ليصل إلى 2.8 مليون طن مقابل 3.06 مليون طن كانت تتوقعها في تقرير سابق في مايو الماضي.

وأظهر تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية عن سوق السكر العالمي أصدرته في نوفمبر الجاري أن مصر تحتل المركز 13 من بين كبار منتجي السكر العالميين.

وتزرع مصر بنجر السكر في شهري أغسطس وسبتمبر وتحصده في شهري مارس وأبريل، فيما يزرع قصب السكر في فصلي الربيع والخريف، وتستغرق زراعته 12 شهرًا قبل الحصاد.

ووفقًا لتقرير الوزارة فإن سوق السكر في مصر يكون خلال أشهر أكتوبر وسبتمبر من كل عام.

وخفضت الوزارة استهلاك مصر للسكر هذا الموسم إلى 3.5 مليون طن مقابل 3.7 مليون طن كانت تتوقعها في تقرير مايو الماضي.

وكان علي المصيلحي، وزير التموين، قال في بيان سابق إن حجم استهلاك مصر من السكر يبلغ بين 3 و3.2 مليون طن سنوياً منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، ويتم تعويض الفارق من الاستيراد.

وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن تبلغ صادرات مصر من السكر 330 ألف طن في الموسم 2020-2021، وهو نفس ما كانت تتوقعه في مايو الماضي.

وبحسب توقعات الوزارة فإن مصر ستستورد 970 ألف طن سكر في موسم 2020-2021، وهو نفس توقعاتها في مايو الماضي.

وفي مارس الماضي حظرت الحكومة استيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر، ثم عادت ومدت القرار في يونيو ثم سبتمبر الماضي لمدة 3 أشهر، تنتهي هذا الشهر.

وكان مسؤولون في شركات إنتاج سكر قالوا لمصراوي منذ أسبوعين إن المخزون الحالي يكفي لاستهلاك السوق المحلي لنحو 4 أشهر مقبلة، ما يمكن الحكومة من تمديد قرار حظر استيراد السكر الخام، لمرة ثالثة.

وجاء قرار الحكومة، لمساعدة الشركات على تحقيق مبيعات، خاصة وأنها كانت تدخل في منافسة "غير عادلة" مع المنتج المستورد، في وقت تراجع فيه الطلب العالمي على السكر، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا عالميًا.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة، وقتها إن القرار يتيح للصناعة الوطنية تصريف المخزون المتراكم لديها من السكر والذي يصل إلى حوالي 1.4 مليون طن ويكفي الاستهلاك لمدة تتجاوز 6 أشهر.

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