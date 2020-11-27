زيادة الأسعار.. مخاوف الموجة الثانية لكورونا يرفع الطلب على العسل الأبيض

كتبت - دينا خالد:

قال فتحي بحيري، رئيس اتحاد النحالين العرب، إن التخوف من الموجة الثانية لكورونا، رفع الإقبال على غذاء ملكات النحل "العسل الأبيض"، بنحو 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وزاد إقبال المواطنين على شراء العسل الأبيض مع دخول فصل الشتاء بنحو 90% مقارنة بشهر يوليو الماضي وفصل الصيف، بحسب فتحي.

وأضاف بحيري، أن استهلاك العسل الأبيض في مصر هو استهلاك موسمي، حيث يكثر استخدامه في فصل الشتاء كعلاج مع الليمون لنزلات البرد، وزاد استخدامه هذا العام كوقاية من الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وتابع بحيري، أن مبيعات هذا العام ارتفعت، مقارنة بالعام الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا في مصر، وتنويه وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، على أن تناوله يزيد من كفاءة المناعة في محاربة الفيروس.

وأشار بحيري أن أسعار العسل النحل ارتفعت بنحو 7%، مقارنة بأسعار العام الماضي.

وأرجع بحيري ارتفاع الأسعار، إلى تأثير جائحة كورونا على عمل النحالين مما يقلل الإنتاج، في ظل زيادة من الاستهلاك.

وتتراوح أسعار عسل النحل الخام بين 75 و100 جنيها، بحسب النوع سواء كان برسيم أو موالح، أو قطعة أولى أو ثانية، ويزيد السعر في الأسواق بحسب طريقة التعبئة والتغليف، بحسب بحيري.

وأشار فتحي، إلى أن هناك نحو 2 مليون خلية نحل في مصر، وتنتج نحو 15 ألف طن عسل سنويا.