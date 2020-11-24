البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.26% إلى مستوى 10913 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.46%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.48%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس، بنسبة 0.25% إلى مستوى 10885 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.