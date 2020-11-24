أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:18 ص الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.26% إلى مستوى 10913 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.46%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.48%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس، بنسبة 0.25% إلى مستوى 10885 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة الأسهم

الخبر التالى:

اجتماع بين 3 وزراء لدعم القطاع السياحي وتحفيز نشاط الطيران

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113027

    عدد المصابين

  • 101881

    عدد المتعافين

  • 6548

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:هل تعلق الحكومة الدراسة أسبوعين بسبب كورونا.. هاني يونس يجيب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا