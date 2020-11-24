أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار المأكولات البحرية والأسماك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 18 و19 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 39 و45 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي، اليوم، بين 60 و75 جنيها، وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

ووصل سعر كيلو الجمبري، اليوم بين 300 جنيه و370 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و100 جنيه.