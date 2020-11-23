وزيرا البترول والعدل يوقعان بروتوكولا لدعم ميكنة المحاكم الاقتصادية

وزير البترول: نستهدف وضع الثروة المعدنية في المكانة التي تستحقها

كتب- مصطفى عيد:

وقع طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعمر مروان وزير العدل، بروتوكول تعاون بين الوزارتين بشأن تنفيذ منظومة التقاضي الإلكتروني وميكنة كافة التعاملات الخاصة بالمحاكم الاقتصادية على هامش مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا "CAIRO ICT 2020".

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، يأتي هذا البروتوكول ليُشكل القواعد المنظمة لتيسير وسرعة إجراء كافة المعاملات القانونية الإلكترونية بهذه المحاكم.

وذكر وزير البترول، عقب التوقيع، أن التحول الرقمى هو "مشروع دولة" تتلاحم فيه جهود كل القطاعات والمؤسسات وفقا لرؤية واضحة تتبناها الدولة المصرية بدعم كامل من القيادة السياسية، وتمضي قدماً في تطبيقها استكمالا لخطوات بناء دولة مصرية حديثة وتنفيذا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وقال الملا إن قطاع البترول كان سباقاً في تبني مبادرات فاعلة لتنفيذ مشروع التحول الرقمي من خلال مشروعه الطموح لتطوير وتحديث قطاع البترول الذي عمل على تبني حلول تكنولوجية جديدة لدعم كفاءة صناعة البترول والغاز، وإنشاء نظام معلوماتي كفء لتيسير وسهولة تداول البيانات والربط بين الكيانات العاملة.

وأضاف أن هذه الجهود تسهم في رفع كفاءة الأداء، ودعم سرعة وسلامة اتخاذ القرار، علاوة على تطبيق آليات حديثة في تسويق الفرص الاستثمارية بقطاع البترول والغاز تسهم في الإسراع بجذب الاستثمارات العالمية وزيادة تدفقها في هذا القطاع.

وأكد الملا حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على بذل كافة الجهود دعما للجهود المتميزة من وزارة العدل لإنجاح منظومة التقاضى الإلكتروني التي تعد خطوة مهمة وعصرية تواكب التطور العالمي والحداثة.