المشاط: المركز المصري الألماني للوظائف يعزز فرص الهجرة الآمنة والمنظمة

كتب- مصطفى عيد:

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج هو الأول من نوعه في مصر، والذي يعمل على تعزيز فرص الهجرة الآمنة والمنظمة للشباب المصري وتوفير فرص العمل للحد من الهجرة غير الشرعية.

وأضافت الوزيرة، في كلمتها خلال حفل افتتاح المركز صباح اليوم، أن المركز يعمل أيضا على مساعدة العائدين من المصريين بالخارج للاندماج في المجتمع عن طريق توفير الخدمات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة، بحسب بيان اليوم الاثنين.

وذكرت أن المركز يأتي في إطار التعاون الثنائي بين الحكومتين المصرية والألمانية، والذي يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث وقعت وزارة التعاون الدولي في نوفمبر 2019 الخطابات المتبادلة لدعم مجال الهجرة مع الحكومة الألمانية.

وأكدت الوزيرة أن التعاون المصري الألماني يعد أحد النماذج الناجحة للتعاون مع شركاء التنمية، وتبلغ محفظة التعاون الجارية مع الجانب الألماني نحو 1.7 مليار يورو، تتوزع ما بين مساهمات مالية ودعم فني وقروض ميسرة.

وأوضحت أن هذه التمويلات يتم استخدامها في تنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية في قطاعات الطاقة المتجددة وإمدادات المياه والصرف الصحي والري والهجرة وإدارة المخلفات الطلبة، ودعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص، بما يحقق أجندة التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.