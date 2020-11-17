شعبة الخضروات تكشف أسباب ارتفاع سعر الثوم البلدي بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الثوم البلدي شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية بالأسواق، ليصل السعر إلى بين 15 و20 جنيها بسوق الجملة.

وأرجع النجيب، ارتفاع سعر الثوم البلدي إلى زيادة طلبات التصدير للخارج باعتباره أحد السلع المقوية للمناعة، بالإضافة إلى تراجع المعروض بالأسواق خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن المعروض حاليا من الثوم البلدي بالأسواق مخزن لدى التجار من العام الماضي.

وأضاف النجيب، أن متوسط سعر كيلو قد يصل في سوق التجزئة إلى بين 23 و25 جنيها.

وذكر النجيب، أن الأسعار ستعود إلى معدلاتها الطبيعية خلال شهري فبراير ومارس المقبلين مع طرح المحصول الجديد من محافظات قنا والمنيا وسوهاج وأسيوط.

وقال نائب رئيس الشعبة، إن باقي أسعار السلع الأساسية مثل البطاطس والبصل تشهد استقرار بالأسعار مع وفرة المعروض منها.