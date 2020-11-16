عودة للارتفاع.. تعرف على أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي 3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 825 جنيهًا مقابل 822 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 707 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 943 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6600 جنيه.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.21% خلال تعاملات اليوم، حيث صعد سعر الأوقية بنحو 3.95 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1893 دولارًا في تمام الساعة 12:38 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.