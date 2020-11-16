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ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:17 ص الإثنين 16 نوفمبر 2020
ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، بشكل طفيف، بنسبة 0.07% إلى مستوى 10960 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.08%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع مع نهاية تعاملات أمس الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة 0.58% إلى مستوى 10964 نقطة.

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