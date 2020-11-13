الصناعة: مباحثات مكثفة بالإمارات لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

كتبت - شيماء حفظي:

تتوجه نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة اليوم، لدولة الإمارات العربية المتحدة، لإجراء مباحثات مكثفة مع عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إن المباحثات ستشمل كافة المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية، وإن الوزيرة ستترأس الوزيرة الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري الإماراتي، وستشارك بمراسم استلام مبنى الجناح المصري بمعرض إكسبو دبي 2021.

ومن المقرر أن تعقد الوزيرة خلال الزيارة لقاءات مع وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تلتقي مع عدد من رؤساء كبريات المؤسسات الإماراتية المعنية بتنمية الاستثمار والتجارة والصناعة، بحسب البيان.

وأضاف البيان، أن الوزيرة ستجري جولة ميدانية في مجمع دبي للاستثمار وهو أكبر مجمع استثماري متكامل بالشرق الأوسط.

كما تعقد جامع خلال الزيارة أيضاً لقاءً مع رئيس غرفة الشارقة للتجارة والصناعة، ومسئولي صندوق أبوظبي للتنمية.