مبيعات محلية وعربية تهبط بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أول جلسة بالأسبوع، بنسبة 0.56% إلى مستوى 10456 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.88%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.91%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 348.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 1.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 350.5 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.45% إلى مستوى 10515 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.