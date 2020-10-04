الإحصاء: ارتفاع أعداد المدرسين في العام المالي 2018- 2019

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أعداد المدرسين بالتعليم قبل الجامعي بالعام الماضي، إلى 1.206 مليون مدرس مقابـل 1.194مليون مدرس خـلال العام قبل الماضي بنسبة زيادة قدرها 1% من إجمالي عدد المدرسين.

بحسب صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للمدرس.

وزادت أعداد المدرسين بالتعليم العام إلى 1.038 مليون مدرس خلال عام 2018/2019 مقابل 1.023مليون عام 2017/2018 بزيادة قدرها 1.4%.

وتراجع أعداد المدرسين بالتعليم الأزهري، إلى 168.1ألف مدرس خلال 2018/2019 مقابل 170.8 ألف مدرس عام 2017/2018 .

ويشمل التعليم ما قبل الابتدائي 61.3 ألف مدرس بالتعليم قبل الابتدائي، منهم 58.3 ألف مدرس بالتعليم العام، 3 آلاف بالتعليم الأزهري يدرسوا لعدد 1.480 مليون تلميذ.

ويشمل التعليم الإعدادي 306.3 ألف مدرس لعدد 5.397 مليون تلميذ.

ويحتوي التعليم الثانوي على 149.3 ألف مدرس يدرسون لعدد 2.108 مليون تلميذ.

ويشمل التعليم العالي الجامعي نحو 126.4 ألف عضو هيئة تدريس بالعـام الدراسي 2018/2019 يضم نحو 101.2 ألف عضو من هيئة التدريس بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر.