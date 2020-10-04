أكثر الكلمات إنتشاراً

إصابة ترامب بكورونا التصالح في مخالفات البناء أمير الكويت الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

الإحصاء: ارتفاع أعداد المدرسين في العام المالي 2018- 2019

01:00 م الأحد 04 أكتوبر 2020
الإحصاء: ارتفاع أعداد المدرسين في العام المالي 2018- 2019

أرشيفية

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أعداد المدرسين بالتعليم قبل الجامعي بالعام الماضي، إلى 1.206 مليون مدرس مقابـل 1.194مليون مدرس خـلال العام قبل الماضي بنسبة زيادة قدرها 1% من إجمالي عدد المدرسين.

بحسب صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للمدرس.

وزادت أعداد المدرسين بالتعليم العام إلى 1.038 مليون مدرس خلال عام 2018/2019 مقابل 1.023مليون عام 2017/2018 بزيادة قدرها 1.4%.

وتراجع أعداد المدرسين بالتعليم الأزهري، إلى 168.1ألف مدرس خلال 2018/2019 مقابل 170.8 ألف مدرس عام 2017/2018 .

ويشمل التعليم ما قبل الابتدائي 61.3 ألف مدرس بالتعليم قبل الابتدائي، منهم 58.3 ألف مدرس بالتعليم العام، 3 آلاف بالتعليم الأزهري يدرسوا لعدد 1.480 مليون تلميذ.

ويشمل التعليم الإعدادي 306.3 ألف مدرس لعدد 5.397 مليون تلميذ.

ويحتوي التعليم الثانوي على 149.3 ألف مدرس يدرسون لعدد 2.108 مليون تلميذ.

ويشمل التعليم العالي الجامعي نحو 126.4 ألف عضو هيئة تدريس بالعـام الدراسي 2018/2019 يضم نحو 101.2 ألف عضو من هيئة التدريس بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعداد المدرسين هيئة التدريس بالجامعات الحكومية

الخبر التالى:

سوديك تسند عقود مقاولات بأكثر من 1.7 مليار جنيه بمشروع EDNC بالقاهرة الجديدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 103575

    عدد المصابين

  • 97274

    عدد المتعافين

  • 5970

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 34752177

    عدد المصابين

  • 25832414

    عدد المتعافين

  • 1031468

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:طقس الأحد: مائل للحرارة نهارا والقاهرة 32

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا