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ارتفاع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:59 ص الأحد 04 أكتوبر 2020
ارتفاع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضر

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والخيار البلدي، والبامية، والمانجو العويس بين 25 قرشا و5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجعت أسعار البصل، والرومان بين 25 و75 قرشا، اليوم، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و4.5 جنيه، بزيادة جنيهين.

البطاطس بين 2 و3.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البصل بين 3.75 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 75 قرشا.

الكوسة بين 3 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و16 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.75 و3.75 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

البامية بين 12 و18 جنيها، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 5 و10 جنيهات.

البرتقال السكري بين 7 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و6 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الجوافة بين 3 و4 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

البلح السماني بين 3 و5 جنيهات.

المانجو العويس بين 20 و45 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

المانجو الهندي بين 12 و14 جنيها.

أسعار الخضر الكوسة الفاصوليا البصل أسعار الفاكهة البطيخ الرمان

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