التأمينات تعلن مواعيد صرف معاشات شهر نوفمبر

كتبت- ياسمين سليم:

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه اعتبارا من يوم الأحد الأول من نوفمبر سيتم البدء في صرف معاشات شهر نوفمبر لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد بتكلفة إجمالية تقدر بـ 18 مليارجنيه، بحسب بيان من وزارة التضامن اليوم الخميس.

وقال عوض إنه سيتم تقسيم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح أسوة بما تم بالأشهر السابقة، وذلك استمرارا لتنفيذ خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة تحدي فيروس كورونا.

وأضاف أن خطة الصرف تشمل الصرف للشريحة الأولى والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الأحد والاثنين الموافق الأول والثاني من الشهر، والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق الثالث والرابع من نوفمبر.

أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7 مليون قائم بالصرف سيتم إتاحة الصرف لها اعتبارا من يوم الخميس الموافق الخامس من نوفمبر، وفقا لجمال عوض.

كما سيتاح لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي "ATM" صرف معاشاتهم من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهور اعتبارا من اليوم الأول من نوفمبر، بحسب البيان.

وأكد عوض أنه في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي وتيسيرا على أصحاب المعاشات تم توفير مندوبين من البنوك للتواجد داخل منافذ صرف الهيئة بحيث يُمكن لصاحب المعاش والمستفيد الحصول على كارت ميزة أثناء قيامه بعملية الصرف على أن يتم تنشيطها والصرف من خلالها اعتبارا من الشهر التالي.

وأشار إلى أن تلك البطاقات تتيح لمستخدمها القيام بعملية الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية وأيضاً كافة الخدمات المصرفية التي يقوم البنك بإنتاجها مثل عمليات الإقراض.