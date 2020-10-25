طارق الملا يبحث مع سفير المجر التعاون في مجال البترول والغاز

كتب- مصطفى عيد:

بحث طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع أوندراش كوفاشي، السفير المجري لدى القاهرة، سبل التعاون في مجال البترول والغاز في ضوء مذكرة التفاهم التي وقعتها مصر مع المجر في مجال الطاقة في أوائل الشهر الحالي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد، أكد الملا، خلال اللقاء، أن النجاحات التي حققتها مصر مؤخراً في كافة الأنشطة البترولية جذبت أنظار الشركات العالمية العملاقة وفتحت شهيتها للعمل في مصر في ظل تحسن مناخ الاستثمار والاستقرار الأمني والاقتصادي الذي تتمتع به مصر حالياً.

وأشار الوزير إلى أنه يجري دراسة أوجه التعاون واستغلال الفرص المتاحة بين الجانبين في ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الجانب المجري.

ورحب الوزير باستعداد المجر إرسال وفد من الخبراء ورؤساء الشركات المجرية لمصر لبحث عدد من مجالات التعاون المطروحة والفرص الاستثمارية المتاحة.

وذكر أن الفترة الماضية شهدت عقد العديد من الاجتماعات الافتراضية عبر تقنية الفيديوكونفرانس بين فرق العمل المشتركة من الجانبين بهدف تحديد أولويات العمل ومشروعات التعاون المطروحة خاصة في مجالات الغاز والبتروكيماويات والبنية التحتية وتصنيع المعدات والتعدين تمهيداً لزيارة الوفد.

من جانبه، أكد السفير المجري أن هناك اهتماما بالغا من الاتحاد الأوروبي بتنويع مصادر إمدادات الطاقة، وأن أحد الخيارات المتاحة هو استغلال تسهيلات إعادة التغييز القائمة في كرواتيا والتي أنهت المجر مؤخراً الربط به حيث استمر العمل على عملية الربط أكثر من عشر سنوات.

وأشار إلى أن الاجتماعات التي يتم إجراؤها عبر الفيديوكونفرانس تعمل على تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة للتعاون المشترك في صناعة الغاز والبترول، وأن الشركات المجرية أبدت اهتماماً خاصاً بالاستثمار في مصر، وأيضا تبادل الخبرات في مجالات الصناعة البترولية، وتقديم المنح الدراسية لطلبة الجامعات.