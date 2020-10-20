وزير الاتصالات يلتقي مؤسسي شركات ناشئة ضمن فعاليات "Startup Day"

كتب- علاء حجاج:

التقى عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجموعة من مؤسسي الشركات الناشئة المتميزة العاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من "يوم الشركات الناشئة Startup Day".

وبحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الثلاثاء، نظمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" النسخة الثانية من "يوم الشركات الناشئة" من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك" التابع لها وذلك عبر الانترنت.

وقالت وزارة الاتصالات إن لقاء الوزير مع مؤسسي الشركات الناشئة جاء في إطار حرص الوزارة على التواصل المباشر والفعال مع رواد الأعمال الشباب لمساعدتهم على تنمية أعمالهم ومناقشة المعوقات التي تواجههم، وتفعيل دور الشركات الناشئة في منظومة التحول الرقمي.

وقال وزير الاتصالات إن مصر حققت نتائج إيجابية واعدة في مجال الشركات الناشئة، حيث حافظت خلال النصف الأول من العام الحالي على مركزها الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في جذب أكبر عدد من الصفقات الاستثمارية في قطاع الشركات الناشئة، واحتلت المركز الثاني في حجم الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح طلعت الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمساعدة الشركات الناشئة على تحقيق نمو مستدام ومن أبرزها توفير المهارات الرقمية وإعداد الكوادر التي تتطلبها الشركات الناشئة في مختلف المحافظات.

وذكر أن ذلك يأتي من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات وفقا لنهج هرمي يرتكز على قاعدة يتم خلالها إتاحة برامج تدريبية لا تحتاج لفترة زمنية طويلة من أجل بناء قاعدة واسعة من المهارات الرقمية؛ ثم برامج تدريبية لأعداد أقل وفترة أطول لكن في مزيد من التخصصات المتعمقة في مختلف المجالات التكنولوجية.

وأشار الوزير إلى أهم هذه المبادرات ومنها مبادرة "مستقبلنا.. رقمي" والتي تستهدف تدريب 100 ألف شاب في ثلاثة تخصصات وهي علوم البيانات والتسويق الالكتروني وتطوير المواقع لزيادة قدراتهم التنافسية في سوق العمل الحر، ومبادرة "500-500" والتي تهدف إلى تدريب 500 شاب في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي خلال 9 أشهر.

كما أشار إلى مبادرة مع شركة هواوي العالمية لتدريب 10 آلاف شاب على مختلف مجالات الاتصالات من خلال معامل افتراضية في ظل ظروف الجائحة، وكذلك التعاون مع كلية ايبيتا الفرنسية لتدريب 200 متدرب على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأهيلهم ليكونوا قادرين على تدريب عدد من 1000 حتى 1500 متدرب.

كما تم إطلاق مبادرة "بُناة مصر الرقمية" والتي سيبدأ تنفيذها في فبراير المقبل، وتهدف إلى تدريب ألف من خريجي كليات الهندسة وعلوم الحاسبات لمدة عام يحصل المتدرب بمقتضاها على درجة الماجستير في إحدى التخصصات المتعمقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى حزمة من المهارات المتقدمة والضرورية لإدارة المشروعات، وفقا للوزير.

وخلال اللقاء استعرض الشباب من مؤسسي الشركات الناشئة تجاربهم الريادية في تخصصات مختلفة في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما تم تناول أهم التحديات والمعوقات التي تواجه نمو الشركات الناشئة ومقترحاتهم لحلها والتي كان من بينها تهيئة البيئة التشريعية، ودعم الوزارة لهم في إتاحة أماكن مجهزة بإنترنت سريع وبتكلفة مناسبة كمقرات عمل لهم.

كما طالب الشباب بأن تكون الوزارة حلقة وصل لهم مع عدد من الوزارات والهيئات لتمكينهم من تيسير أعمالهم، وطالبوا أيضا بأن توفر لهم الوزارة مهارات شابة في تخصصات تكنولوجية متعمقة للعمل في شركاتهم.

وطالب هؤلاء الشباب الوزارة كذلك بالمساعدة في حل المشكلات والمعوقات المتعلقة باستيراد الإلكترونيات وأجهزة الاتصالات المستخدمة في حلول إنترنت الأشياء وغيرها، والعمل على إيجاد حلول لتيسير وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، وفقا للبيان.

وحضر اللقاء عمرو محفوظ القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وحسام عثمان مستشار وزير الاتصالات للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب، ونماذج من الشباب من مؤسسي الشركات الناشئة.