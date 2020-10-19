11.8 مليار جنيه زيادة بالإيرادات الضريبية في أول شهرين من العام الجاري

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات وزارة المالية، ارتفاع الإيرادات العامة من الضرائب خلال أول شهرين من العام المالي الجاري بحوالي 11.8 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام 2019-2020 بنسبة زيادة 14.6%.

ووفقا للتقرير الشهري لوزارة المالية عن أغسطس الماضي، سجلت الإيرادات الضريبية للحكومة خلال أول شهرين من العام المالي الحالي نحو 92.4 مليار جنيه مقابل نحو 80.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وساهمت هذه الزيادة في ارتفاع إجمالي إيرادات الحكومة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين إلى 126 مليار جنيه مقابل 107.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 15%.

وتعود الزيادة في الإيرادات الضريبية خلال أول شهرين من العام المالي الجاري بشكل رئيسي إلى زيادة حصيلة الضريبة على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية حيث سجلت خلال الفترة نحو 33.9 مليار جنيه مقابل نحو 23.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019-2020، بنسبة زيادة 42.2%.

وتأتي الزيادة في حصيلة الضريبة على الدخول والأرباح والمكاسب المالية بعد ارتفاع حصيلة الضريبة على أرباح شركات الأموال إلى نحو 19.7 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام الجاري مقابل نحو 12.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019-2020 بنسبة زيادة 62.5%.

كما ساهمت في زيادة حصيلة الضريبة على الدخول والأرباح والمكاسب المالية ارتفاع حصيلة الضرائب على الدخول من التوظف خلال أول شهرين من العام المالي الجاري إلى نحو 9.5 مليار جنيه مقابل نحو 7.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بنسبة زيادة 21.6%.

وارتفعت أيضا حصيلة الضرائب على الدخول بخلاف التوظف خلال أول شهرين من العام المالي الجاري إلى نحو 4.7 مليار جنيه مقابل نحو 3.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019-2020 بنسبة زيادة 30%.

وساهم في زيادة الإيرادات الضريبية أيضا ارتفاع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات خلال أول شهرين من العام الجاري، حيث سجلت نحو 46.4 مليار جنيه مقابل نحو 44.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بنسبة زيادة 4.1%.

ويأتي ذلك بعد أن ارتفعت حصيلة الضرائب على سلع الجدول (رقم 1 محلي) إلى نحو 14.2 مليار جنيه في أول شهرين من 2020-2021 مقابل نحو 12.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 16.4%.

بينما انخفضت إيرادات الضريبة العامة على المبيعات إلى نحو 14.7 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين مقابل نحو 14.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

كما تراجعت حصيلة ضريبة المبيعات على الخدمات خلال أول شهرين من العام المالي الجاري إلى نحو 6 مليارات جنيه مقابل نحو 6.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019-2020.

وارتفعت حصيلة ضرائب الدمغة (عدا دمغة الماهيات) إلى نحو مليار و681 مليون جنيه في أول شهرين من العام المالي الجاري مقابل نحو مليار و607 ملايين جنيه في نفس الفترة من عام 2019-2020.

وساهم أيضا في زيادة الإيرادات الضريبية خلال أول شهرين من عام 2020-2021 ارتفاع حصيلة الضرائب على التجارة الدولية "الجمارك" إلى نحو 6 مليارات جنيه مقابل نحو 5.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بنسبة زيادة 14.3%.