ننشر مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر لموظفي الحكومة

كتب - مصطفى عيد:

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل.

كانت وزارة المالية أعلنت في بدايات الشهر الجاري أنه تم تقسيم صرف مرتبات أكتوبر للعاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وقالت الوزارة إنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين في 27 وزارة وهيئة يوم الأحد 25 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 17 وزارة وهيئة يوم الاثنين 26 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم الثلاثاء 27 أكتوبر.

وتتضمن الوزارات التي سيتم صرف المرتبات لها يوم الأحد 25 أكتوبر وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشؤون مجلس النواب، والداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول، والجهات التابعة لهذه الوزارات من مصالح وهيئات عامة خدمية واقتصادية.

ويشمل صرف مرتبات أكتوبر يوم الأحد المقبل العاملين بمديريات الشؤون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق.

كما تتضمن الهيئات والجهات المستقلة التي ستصرف مرتبات عامليها يوم الأحد أيضا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

وفي اليوم التالي الاثنين 26 أكتوبر الجاري ستكون المرتبات متاحة بماكينات الصراف الآلي للعاملين بوزارة التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والجهات التابعة لها، ودواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات.

كما سيتم في نفس اليوم صرف مرتبات العاملين بعدد من الجهات والهيئات المستقلة ومنها القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وفي اليوم الثالث الثلاثاء 27 أكتوبر سيتم صرف مرتبات العاملين في وزارات التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات، ومديريات التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة بالمحافظات.

كما سيتم صرف مرتبات أكتوبر في ذلك اليوم للعاملين في جهات الأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى التي لم تصرف مرتباتها في اليومين السابقين.