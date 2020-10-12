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وزير قطاع الأعمال لمصراوي: عمومية الحديد والصلب وافقت على تقسيم الشركة

08:30 م الإثنين 12 أكتوبر 2020
وزير قطاع الأعمال لمصراوي: عمومية الحديد والصلب وافقت على تقسيم الشركة

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لمصراوي إن الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب وافقت على تقسيم الشركة خلال اجتماعها اليوم الاثنين.

وكانت الشركة دعت لجمعية عامة غير عادية اليوم لمناقشة فصل نشاط المناجم عن شركة الحديد والصلب في شركة مستقلة.

وكان مجلس إدارة شركة الحديد والصلب تقدم باستقالته الأسبوع الماضي بعدما رفض مقترح التقسيم.

هشام توفيق وزارة قطاع الأعمال العام شركة الحديد والصلب

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