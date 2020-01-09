وزير البترول: شركات القطاع العام مهيئة بقوة لإحداث انطلاقة جديدة

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الظروف مهيئة بقوة لشركات القطاع العام لإحداث انطلاقة جديدة في مسيرتها وتحقيق أهدافها، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

وأضاف الوزير، خلال اجتماعات الجميعات العامة لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى الجديد 2020-2021، أن هه الفرص تأتي في ظل استراتيجية الوزارة ومشروعات التطوير والتحديث في مختلف الأنشطة البترولية لزيادة الطاقات الإنتاجية ودعم المراكز المالية لهذه الشركات .

وترأس الوزير جمعيات شركات البتروكيماويات المصرية والسويس والنصر لتصنيع البترول بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وعدد من المسؤولين.

وأكد الوزير خلال مناقشة موازنة شركة البتروكيماويات المصرية على أهمية تحقيق أهدافها بالاستفادة من الإمكانيات المتاحة بها والخروج من نطاق المنتج الواحد بإضافة منتجات جديدة.

وقال المهندس محمد عبدالعزيز رئيس الشركة، أنها تستهدف استثمار حوالى 842 مليون جنيه في مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعات والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والنظام المتكامل لإدارة الموارد ERP مما له تأثير مباشر على الحفاظ على الطاقة الإنتاجية التصميمية وتحسين المؤشرات الاقتصادية.

وأشار إلى أنه جاري الانتهاء من مشروع توريد وتركيب خلايا التحليل الكهربي بمصنع الكلور والذى وصلت نسبة تقدم الأعمال به إلى 98% ومشروع إحلال وتجديد وحدة فرن التكسير الحرارى بمصنع VCM لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 125 الف طن سنويا.

وأوضح أنه جاري إعداد عدد من المشروعات المستقبلية لإضافة منتجات بتروكيماوية جديدة لتوفيرها للسوق المحلي والحد من الاستيراد واستخدامها كمدخلات للعديد من الصناعات بما يسهم في زيادة القيمة المضافة.

وتشمل مشروع رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع الكلور إلى 150% ومشروع أقراص تطهير حمامات السباحة، ومشروع وحدة تصليد الصودا الكاوية السائلة ومشروع SBPلإنتاج المادة المستخدمة في تعقيم محطات معالجة مياه الصرف الصحى والخزانات وحمامات السباحة.

ومشروع شمع البرافين الكلورى ويستخدم كمادة ملدنة في مركبات منتج البولى فينيل كلورايد وتستخدم على نطاق واسع في إنتاج مواد الكابلات والأرضيات واللوحات والأحذية والمطاط والمنتجات الأخرى، بحسب البيان.

وأكد الوزير، خلال جمعية اعتماد الموازنة التخطيطية لشركتي السويس والنصر للبترول، أهمية استمرارية العمل على تطوير وتحديث الوحدات الإنتاجية القائمة بمعامل التكرير وتنفيذ وحدات تكريرية جديدة.

وأوضح المهندس محمد عليوة رئيس شركة السويس لتصنيع البترول أن الخطة المستهدفة للشركة تتضمن تكرير حوالي 2.4 مليون طن سنوياً إلى منتجات بترولية مختلفة وتنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات حوالى 5.4 مليار جنيه.

وتتضمن مشروع تحديث وتطوير مجمع التفحيم متضمناً وحدة إنتاج البوتاجاز ومشروع إنشاء وحدة إنتاج الأسفلت ومشروع إنشاء غلاية لإنتاج البخار اللازم للمشروعات الجديدة وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والبترولية بالإضافة إلى مشروعات تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ، بالإضافة الى مشروعات الإحلال والتجديد للمحافظة على زيادة الطاقات الإنتاجية والتشغيل الآمن، بحسب البيان.

وخلال جمعية شركة النصر للبترول أوضح المهندس محمد حسن رئيس الشركة أنها شهدت تطويرا فى وحداتها وقدراتها الإنتاجية في ظل استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية .

وأشار إلى أن الشركة يمكنها تحقيق خطتها التكريرية وأوضح أن خطة التكرير تستهدف تكرير حوالى 85.4 مليون طن خام لإنتاج منتجات بترولية مختلفة منها 82 ألف طن بوتاجاز و2.1 مليون طن نافتا و410 ألف طن وقود نفاثات و35.1 مليون طن سولار و3.1 مليون طن مازوت و366 ألف طن أسفلت.