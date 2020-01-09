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هبوط جديد في أسعار الدولار بالأهلي ومصر والقاهرة

11:28 ص الخميس 09 يناير 2020
هبوط جديد في أسعار الدولار بالأهلي ومصر والقاهرة

الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه مرة أخرى، في بعض البنوك، بعد ساعات قليلة من بداية التعاملات، اليوم الخميس.

وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه قرشين في بنكي الأهلي المصري ومصر، إلى 15.96 جنيه للشراء، و16.06 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 3 قروش في بنك القاهرة إلى 15.95 جنيه للشراء، و16.05 جنيه للبيع.

أسعار الدولار صرف الدولار الجنيه المصري

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