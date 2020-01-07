ما أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للحكومة للعام المالي المقبل؟ (فيديوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا أمس الأول الاثنين، مع هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضورعدد من مسئولي الوزارة، لاستعراض الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالي 2020-2021.

وبحسب بيان من رئاسة مجلس الوزراء، كلف رئيس الوزراء وزارة التخطيط بعقد اجتماعات مع كافة الوزراء المعنيين لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزاراتهم في العام المالي المقبل، وكذا البرامج الزمنية لتنفيذ مشروعات كل وزارة.

وأكد رئيس الوزراء أن من بين أهم أهداف الخطة هو زيادة الاستثمارات الحكومية لتنفيذ أكبر عدد من المشروعات، وتوفير الخدمات المختلفة، وتوفير أكبر قدر من فرص العمل.

وقالت وزيرة التخطيط إن المرتكزات الأساسية للخطة ترتبط مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030".

ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي أبرز ملامح ومستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، بحسب ما جاء في البيان.