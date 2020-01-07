يصل إلى 500 ألف جنيه.. شروط قرض أصحاب المعاشات في بنكي مصر والقاهرة

كتبت- منال المصري:

ينفرد بنكا مصر والقاهرة بتقديم قروض شخصية لأصحاب المعاشات بعد إحجام البنوك عن تقديم قروض للعملاء الذين وصلوا لسن المعاش تحسبا لصعوبة تحصيل أقساط القرض.

ويشترط أي من البنكين لحصول العميل على موافقة بالقرض تقديم خطاب موجه من هيئة التأمينات التابع لها بقيمة المعاش الشهري، والتعهد بتحويل المعاش على البنك حتى سداد آخر قسط للقرض، كما تطلب البنوك من العميل تقديم صورة من الرقم القومي، وإيصال مرافق حديث.

كما يعمل البنكان على توفير وثيقة تأمين على حياة العميل ضد الوفاة، وهو ما يلزم شركة التأمين بسداد باقي أقساط القرض للبنك في حال انتهاء أجل العميل.

ويعرض مصراوي تفاصيل قرض أصحاب المعاشات في بنكي مصر والقاهرة بعد رفع نسبة استقطاع القسط الشهري للقرض من 35% إلى 50% من إجمالي قيمة الدخل الشهري لأصحاب المعاشات وغيرهم بحسب تعليمات المركزي الصادرة الشهر الماضي وهو ما يسهم في زيادة قيمة القرض، مقارنة بما كانت عليه قبل الرفع.

بنك مصر:

قيمة التمويل: تتراوح بين 5 آلاف جنيه و500 ألف جنيه (بشرط أن يسمح المعاش بتغطية القسط أو تقديم إثبات دخل آخرللعميل للحصول على الحد الأقصى للقرض).

مدة السداد: تتراوح بين 6 أشهر و8 سنوات كحد أقصى.

نسبة الفائدة: 16.5% متناقصة.

سن العميل: لا يتجاوز 65 عاما عند آخر قسط من القرض.

قيمة المعاش: 500 جنيه كحد أدنى.

بنك القاهرة:

قيمة التمويل: تتراوح بين 3 آلاف و200 ألف جنيه.

مدة السداد: تتراوح بين 6 أشهر و7 سنوات.

نسبة الفائدة: 18% متناقصة.

سن العميل: لا يتجاوز 65 عاما عند آخر قسط من سداد القرض.

قيمة المعاش: 1500 جنيه كحد أدنى.