إيني تسلم مركزين جديدين للشباب والرعاية الصحية لمحافظة بورسعيد

كتب- مصطفى عيد:

شهد طارق الملا وزير البترول، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، في ديوان عام محافظة بورسعيد، التوقيع علي تسليم مركز الرعاية الصحية ومركز الشباب الجديد بالحي الإماراتى إلى محافظة بورسعيد.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم، وقع على عقود التسليم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وجيوسيبي ريتشي كبير مسئولي التكرير والتسويق بشركة إيني الإيطالية.

وفقا للبيان، أنشأ مركزي الرعاية الصحية والشباب شركة إيني الإيطالية، في إطار برامج المشاركة المجتمعية لقطاع البترول والغاز بالمحافظة.

وتعمل شركة إيني في المنطقة البحرية المقابلة لمحافظة بورسعيد بامتياز شروق البحري، والذي يتضمن حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعي، أكبر حقل بالبحر المتوسط، والذي تم اكتشافه في عام 2015.