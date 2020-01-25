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وزيرة التعاون الدولي تبحث مع جوجل تطوير التعاون في مجال التحول الرقمي

11:52 ص السبت 25 يناير 2020
وزيرة التعاون الدولي تبحث مع جوجل تطوير التعاون في مجال التحول الرقمي

رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي

كتب- مصطفى عيد:

قال بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم السبت إن الوزيرة، رانيا المشاط، التقت نائب رئيس شركة جوجل للشئون الحكومية والسياسة العامة، كاران بهاتيا، على هامش مشاركتها بمنتدى الاقتصاد العالمي دافوس.

وبحسب البيان فإن الجانبين بحثا تطوير التعاون بين مصر وجوجل في التحول الرقمي وتمكين الشباب والمرأة وتطوير مهاراتهم من أجل مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن رانيا المشاط، كانت أول مصرية تستضيفها شركة جوجل في Talks @Google العام الماضي، ضمن عدد من القادة البارزين ممن لديهم قصص نجاح مهنية وشخصية، لإلقاء الضوء على مسيرة نجاحهم وتجاربهم الحياتية لتكون مصدراً لإلهام ملايين المتابعين لجوجل حول العالم من الشباب والمهنيين، ورواد الأعمال والمبتكرين.

وزارة التعاون الدولي رانيا المشاط شركة جوجل للشئون الحكومية منتدى الاقتصاد العالمي دافوس التنمية المستدامة

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