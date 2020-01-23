تراجع الفلفل.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس 23-1-2020

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الطماطم 5 قروش خلال تعاملات اليوم الخميس، 23 يناير 2020، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 2 و5.7 جنيه.

بينما تراجع سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي 50 قرشا، اليوم بسوق العبور، ليتراوح بين 5 و7 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و5.7 جنيه، بزيادة 5 قروش.

البطاطس بين 3 جنيهات، و4.5 جنيه.

البصل بين 3 و6 جنيهات.

الكوسة بين 6 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

اليوسفي بين 1.5 و6.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.