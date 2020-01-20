المالية: الانتهاء من تصور نهائي للضرائب على البورصة الشهر المقبل

كتب- أحمد السيد وأشرف عوض:

تخطط وزارة المالية للوصول إلى تصور نهائي بشأن الضرائب على البورصة بنهاية الشهر القادم، بحسب ما ذكره محمد معيط، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين.

وقال الوزير إن حسم ضرائب البورصة سيكون خلال شهر حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات التشريعية حيالها قبل موعد 16 مايو المقبل وهو موعد انتهاء العمل بقانون ضريبة الدمغة على البورصة.

كانت مصر فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014 ثم توقف العمل بها في مايو 2015.

وأقرت الحكومة في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق ثم 1.5 في الألف في العام الثاني لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ. وأوقفت العمل بالشريحة الثالثة في يوليو الماضي.