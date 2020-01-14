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أسعار الذهب في مصر تواصل تراجعها لليوم السادس على التوالي

12:27 م الثلاثاء 14 يناير 2020
أسعار الذهب في مصر تواصل تراجعها لليوم السادس على التوالي

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب المحلي، بنحو جنيهين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، لتواصل تراجعها لليوم السادس على التوالي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب غرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض اليوم إلى نحو 683 جنيها مقابل 685 جنيها أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 585 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 781 جنيها، وسعر الجنيه الذهب إلى 5464 جنيها.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في نحو أسبوعين اليوم الثلاثاء، إذ تحسن الإقبال على المخاطرة بفعل بيانات اقتصادية صينية جاءت أفضل من التوقعات والتوقيع الوشيك لاتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين، بحسب وكالة رويترز.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1538.84 دولار للأوقية، بحلول الساعة 0459 بتوقيت جرينتش.

وفي وقت سابق من الجلسة، لامست الأسعار أدنى مستوياتها منذ الثالث من يناير الجاري عند 1535.75 دولار.

أسعار الذهب نادي نجيب غرفة القاهرة التجارية

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