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الدولار يهبط لأقل من 16 جنيها للبيع في بنكي الأهلي ومصر بمنتصف التعاملات

01:46 م الإثنين 13 يناير 2020
الدولار يهبط لأقل من 16 جنيها للبيع في بنكي الأهلي ومصر بمنتصف التعاملات

دولار

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وذلك بعد أن شهد عدد من البنوك تراجعا لسعر الدولار في تعاملات الصباح مقارنة بمساء أمس.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان إلى 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

كما انخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في بنوك القاهرة، والإسكندرية، وكريدي أجريكول إلى 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي العربي الأفريقي، وقناة السويس إلى 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في البنك التجاري الدولي، إلى 15.86 جنيه للشراء، و15.96 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك البركة إلى 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

وشهدت أسعار الدولار تراجعا ملحوظا خلال يومي الخميس والأحد مع استمرار تدفقات المستثمرين الأجانب من أجل شراء أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية.

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