"بعد التحذير المتداول".. 3 أسباب ترد على شائعة "الأرز البلاستيك" بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

نفى متعاملون في تجارة الأرز لمصراوي، وجود ما يسمى بـ "الأرز البلاستيك" في السوق المحلية، بعد انتشار شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود صنف من الأرز بأحد المتاجر المعروفة أطلق عليه البعض "الأرز البلاستيك".

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا صوتيًا لأحد المستهلكين يعرض تجربته حول صنف من الأرز اشتراه صديق له من متجر معروف، واصفًا الأرز بأنه "بلاستيك" نظرًا لطبيعته المغايرة للأرز.

البلاستيك أغلى

قال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لمصراوي، إن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة.

واتفق معه مجدي الوليلي، رئيس لجنة تصدير الحبوب باتحاد الصناعات، وقال إن "سعر طن البلاستيك 22 ألف جنيه. مين هيجيب طن بلاستيك ويعمل منه أرز وينزله في السوق للمستهلك بـ6 ولا 7 جنيه للكيلو؟! يعني طن البلاستيك أغلى من طن الأرز سواء مصري ولا مستورد".

وذكر النجاري أن سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة يبلغ نحو 3350 جنيهًا وسعر طن الأرز الشعير عريض الحبة نحو 4600 جنيه للطن، وسعر الطن الأرز الأبيض رفيع الحبة يصل إلى 5700 جنيه، كما يصل سعر طن الأرز عريض الحبة إلى 6500 جنيه.

شائعة متجددة

كان مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء نفى أكثر من مرة، منذ عام 2016، ما تداولته مواقع إلكترونية عديدة وصفحات تواصل اجتماعي، من أنباء حول طرح وزارة التموين أرزا صينيا مصنعا من البلاستيك في الأسواق، وقالت إنه "غير صحيح".

وبحسب بيان سابق للمركز، فإنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت تلك الأنباء جُملةً وتفصيلًا، مُؤكدةً أن الأرز المتاح حاليًا في الأسواق والذي تطرحه الوزارة محلي وليس به أي ضرر ومطابق للمواصفات.

وأكدت الوزارة أن بعض المنتفعين والهادفين إلى إغراق البلاد في الأزمات هم من قاموا بإطلاق شائعة طرح وزارة التموين لأرز صيني مسرطن ومُصنع من البلاستيك، وهو ما يتنافى مع الواقع تماما.

في 2016.. نص بيان "معلومات مجلس الوزراء" عن شائعة الأزر الصيني المصنع من البلاستيك

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وفي 2018.. مجلس الوزراء ينفي للمرة الثانية طرح "أرز بلاستيك"

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وعادت شائعة الأرز الصيني البلاستيك للتداول في 2018 على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تزامناً مع شائعة انتشار "بيض صيني مصنوع من البلاستيك في الأسواق المصرية"، ما دفع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للنفي جُملةً وتفصيلاً.

في 2018.. بيان الحكومة عن شائعتي "البيض والأرز" البلاستيك

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ضوابط الاستيراد

نفى مصطفى النجاري أن يكون هذا الأرز المتداول صينيا، فمصر لم تستورد أرزا منذ فبراير 2019، فمستحيل أن يكون هذا الأرز مستوردا من زمن قريب. وذكر أنه لا يتم استيراد أرز إلا بعد خضوعه لعدة اختبارات للطهي من هيئة السلع التموينية، وبعد أن تثبت صحتها يتم تداولها في الأسواق للمستهلك. وأضاف النجاري أن الأرز الصيني يختلف عن المصري في الطهي، لأنه يحتاج إلى مدة أكبر فقط في الطهي ولكن بنفس الجودة وأقرب إلى طعم الأرز المصري.

وقال مجدي الوليلي إنه يتم قبول عروض الأرز الصيني في مناقصات تطرحها هيئة السلع التموينية؛ لأن الأرز الصيني أقرب في السعر والجودة لطعم الأرز المصري.​