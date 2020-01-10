أسعار العملات في أسبوع: تراجع الريال السعودي واليورو أمام الجنيه

كتبت- شيماء حفظي:

تراجع أسعار عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وهبط سعر اليورو خلال الأسبوع الماضي ليسجل أمس الخميس 17.70 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع، مقابل 17.87 جنيه للشراء و18.06 جنيه للبيع، الخميس الماضي.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني ليسجل أمس 20.76 جنيه للشراء و21.06 جنيه للبيع، مقابل 21.02 جنيه للشراء و21.34 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدينار الكويتي ليسجل أمس 52.33 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع، مقابل 52.49 جنيه للشراء و53.07 جنيه للبيع.

وهبط سعر الريال القطري قرشين ليسجل أمس الخميس 4.20 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع قرشا ليسجل أمس 4.24 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.