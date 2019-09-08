تمويل النشاط متناهي الصغر بالبنوك يرتفع لـ 21.2 مليار جنيه بنهاية يونيو

كتبت- منال المصري:

قفزت قيمة التمويلات المقدمة لنشاط المشروعات متناهية الصغر بالبنوك بنسبة 207%، بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بعام 2017، بحسب بيانات للبنك المركزي اطلع عليها مصراوي.

ووفقًا للبيانات فإن عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر بالبنوك بلغ أكثر من 3.2 مليون مستفيد بقيمة تجاوزت 21.2 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي، مقابل 6.9 مليار جنيه في عام 2017.

وأضافت البيانات أن نسبة الإناث المستفيديات بقروض التمويل متناهي الصغر حوالي 59.4% منها، وبلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية 938 جمعية ومؤسسة أهلية وشركات، وبلغ إجمالي عدد منافذ التمويل 2216 تغطي كافة محافظات مصر.

وكان البنك المركزي أطلق عدة مبادرات لإتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومن أهمها إلزام البنوك بزيادة حجم الائتمان الموجه لتلك الشركات ليصل إلى 20٪ من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لكل بنك بحلول عام 2020.