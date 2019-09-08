انخفاض طفيف للبورصة مع نهاية تعاملات الأحد

كتب- مصطفى عيد:

شهدت البورصة انخفاضا طفيفا مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع الجاري، تزامنا مع اتجاه المستثمرين المصريين والعرب إلى البيع.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.01% إلى مستوى 14931 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.97%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.54%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب خلال الجلسة صافي بيع بقيمة 395.2 مليون جنيه، و28.6 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 423.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.62% بنهاية تعاملات الخميس الماضي، إلى مستوى 14933 نقطة.