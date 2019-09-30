شركة Dmails تكشف تفاصيل أول "إيميل" مصري

كتب – محمد علاء الدين:

كشفت شركة Dmails الناشئة صاحبة أول إيميل مصري "Dmails" تفاصيل التطبيق القائم على تقنية "البلوك تشين"

وقالت الشركة، على صفحتها الرسمية على الفيس بوك إن الخدمة ما زالت تجريبية فيما سيتم إطلاقها رسميا خلال فاعليات جيتكس دبي المزمع عقده الأسبوع المقبل.

وأوضحت الشركة أن الحرف D يرمز إلى Decentralized أي لا مركزي، أي أن البيانات سواء كانت نصية أو ملفات أو رسائل البريد الإلكتروني يتم تخزينها بصورة لا مركزية ولا يتحكم فيها أي جهة أو مؤسسة.

وأشارت الشركة إلى أن البيانات المستخدم ستكون مملوكة بالكامل لصاحبها وفي أي وقت يريد المستخدم ترك التطبيق لا يحتاج مسح أي شيء من بياناته الخاصة بالتطبيق "لأنها ببساطة لا يتم تخزينها في خوادم (servers) خاصة بنا".

وأوضحت الشركة، أن كل البيانات الخاصة بالمستخدم يحفظها فيما يسمى Blockstack Gaia storage system أو يمكن للمستخدم حفظها على cloud storage أو وحدة التخزين الخاصة به.

وبحسب الشركة يتم تشفير كافة البيانات بمفاتيح تشفير مملوكة بالكامل للمستخدم وليس للتطبيق أي مستوي من مستويات التحكم فيها.

ويعتمد Dmails على التقنيات التي توفرها شركة Blockstack التي تساعد Dmails على تقديم تطبيق يحافظ على خصوصية وأمان المستخدمين.

وتمتلك الشركة 100% من التطبيق، ومؤسسيه هم مصريين ولا يوجد من المؤسسين أي جهات سواء حكومية أو غير حكومية، بحسب البيان.

وقالت الشركة، إنه تم إطلاق النسخة الأولية من التطبيق في يوليو الماضي، ووصل عدد مستخدمي النسخة الأولية (MVP) أكثر من 3500 مستخدم من أكثر من 110 دول.

وأضافت الشركة، أن فريق التطوير عمل على هذا المنتج طوال الستة أشهر الماضية.