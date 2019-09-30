المصرف المتحد يثبت الفائدة على الشهادات والودائع وحسابات التوفير

كتبت- منال المصري:

قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، لمصراوي، إن البنك قرر تثبيت سعر الفائدة على جميع الأوعية الادخارية ذات العائد الثابت تشمل الشهادات والودائع وحسابات التوفير.

وأشار القاضي، في تصريحات خاصة، إلى أن البنك يدرس خفض الفائدة على القروض الشخصية خلال الأيام القادمة بناء على اتجاهات السوق.

وكان البنك المركزي خفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي وذلك لثاني مرة على التوالي بعد خفضها 1.5% في اجتماع الشهر الماضي.

وكان المصرف المتحد خفض أسعار الفائدة قبل نهاية الشهر الماضي الشهر الماضي بنسبة تتراوح بين 1 و1.5% على الشهادات الادخارية وحسابات التوفير، وذلك عقب قرار المركزي بخفض الفائدة 1.5% في اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في شهر أغسطس.

ويقدم المصرف المتحد الشهادة الماسية الثلاثية بفائدة 12%، يصرف عائدها كل 3 أشهر، ويطرح الشهادة الذهبية الثلاثية بفائدة 10.5% ويصرف عائدها مع نهاية أجل الشهادة، والشهادة ذات أجل 5 سنوات بفائدة 10.5% ويصرف العائد عليها شهريا.