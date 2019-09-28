بعدما فقد الجرام 10 جنيهات في يومين.. ماذا حدث لأسعار الذهب اليوم؟

كتبت_ دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 685 جنيها، وهو سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 587 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 783 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 5480 جنيها.

وأرجع نجيب استقرار سعر الذهب، إلى ثبوت سعر المعدن الأصفر عالميا، نتيجة لإغلاق البورصات العالمية اليوم.

وكان جرام الذهب قد خسر 10 جنيهات في يومين، نتيجة لتراجع أسعار المعدن عالميًا.